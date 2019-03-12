В Ессентуках мужчина не хотел уходить из бара и избил трех женщин бокалом и ножом

В Ессентуках мужчину в марте заподозрили в покушении на убийство трех человек после того, как он ранил их ножом в пивном баре

По данным следствия, 24 февраля в пивном баре 40-летний мужчина поссорился с продавцом и двумя посетительницами из-за того, что он не хотел уходить после закрытия заведения.

Во время конфликта злоумышленник избил продавца, а остальных ударил бокалом по голове. После этого злоумышленник достал нож и ранил им трех женщин, угрожая убийством. Потерпевшие смогли выманить его на улицу и закрыть дверь.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений). Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, сообщила 12 марта пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.