Росстат назвал регионы РФ с самой низкой смертностью

Росстат представил данные, показывающие, в каких регионах меньше всего умирают жители

В прошлом году показатель смертности составил 12,4 человека на 1 тыс. населения. Он не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Статистика показала, что наименьшая смертность — на Кавказе. По данным Росстата, в Ингушетии умерли три человека на 1 тыс. населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8, в Кабардино-Балкарии — 7,8. Также низкий показатель смертности на Севере. В Якутии он составил 7,8 человек на 1 тыс. населения.