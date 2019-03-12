Росстат назвал регионы РФ с самой низкой смертностью

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня

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Росстат представил данные, показывающие, в каких регионах меньше всего умирают жители

В прошлом году показатель смертности составил 12,4 человека на 1 тыс. населения. Он не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Статистика показала, что наименьшая смертность — на Кавказе. По данным Росстата, в Ингушетии умерли три человека на 1 тыс. населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8, в Кабардино-Балкарии — 7,8. Также низкий показатель смертности на Севере. В Якутии он составил 7,8 человек на 1 тыс. населения.

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Наибольшая смертность в Псковской и Тверской областях. Там показатель составил по 16,8 человека на 1 тыс. населения, написала 12 марта «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что показатели связаны со структурой населения в этих регионах. Чем больше жителей молодого возраста, тем меньше смертность, и наоборот.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Баксанском районе Кабардино-Балкарии на 129-м году жизни скончалась местная жительница Нану Шаова. Ее признали самым пожилым жителем планеты.

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По данным Минздрава РФ, Ингушетия, Чечня и Дагестан вошли в топ регионов с низкой смертностью по итогам 2017 года. 

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