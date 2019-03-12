Мужчина погиб при пожаре под Анапой

Краснодарский край

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В поселке Уташ под Анапой 10 марта произошел пожар, в котором погиб мужчина

Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Пушкина поступило спасателям в 12:47. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Однако после того, как огонь потушили, в доме нашли тело хозяина.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Мужчина задохнулся продуктами горения, пишет газета «Анапское Черноморье» со ссылкой на ФГКУ «11 отряд ФПС по Краснодарскому краю».

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля в многоэтажке на окраине Краснодара произошел пожар, в котором погибло два человека. Еще троих жильцов госпитализировали.

Анапа Пожары смерть
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