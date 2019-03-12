За переднеазиатскими леопардами можно будет наблюдать онлайн

В Сочи запустили портал, который позволит наблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов в режиме онлайн

Трансляцию на сайте smartleopard.ru организуют непосредственно из вольеров Центра восстановления леопарда на Кавказе, где хищников готовят к жизни в дикой природе. «Отслеживание жизнедеятельности леопардов необходимо в первую очередь для сбора массива ценных данных для научного анализа. Ученые смогут получить новую информацию о том, как хищники ведут себя во время кормления, охоты, игр, разведения, как реагируют на человека, своих сородичей и других животных, какие повседневные поведенческие привычки и повадки отличают одного леопарда от другого», — сообщили в пресс-службе АНО «Центр природы Кавказа».

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Собранная информация позволит разработать оптимальные программы подготовки котят. Кроме того, на сайте доступны материалы об истории исчезновения переднеазиатского леопарда на Кавказе, в том числе фото, видео и научные статьи. Также там размещена информация о Программе восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда, о работе Центра восстановления леопарда на Кавказе, ФГБУ «Сочинский национальный парк» и жизни его подопечных. Для создания информационного ресурса АНО «Центр природы Кавказа» и ФГБУ «Сочинский национальный парк», в ведении которого находится Центр восстановления леопарда на Кавказе, заключили соглашение о сотрудничестве.