МТС отменила сервисный сбор за покупку билетов на концерты и в театр

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Дочерние компании оператора связи МТС Ticketland и Ponominalu.ru отменили сервисный сбор при покупке билетов на культурные мероприятия

В пресс-службе компании МТС отметили, что впервые на рынке электронных продаж билеты будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по фактическому номиналу. Билеты можно приобрести на порталах Ticketland и Ponominalu, а также в приложении «Мой МТС».

Кроме того, МТС запустил продажи билетов без сервисного сбора в салонах своей розничной сети. В программу вошли более 1 тыс. салонов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, в том числе на курортах Черноморского побережья, а также в Татарстане, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Иркутской областях. В перспективе в программу могут включить и другие регионы.

«Возможность выбрать и приобрести без дополнительных комиссий нужный билет на любое мероприятие как в онлайн-формате, так и в крупнейшей непродовольственной розничной сети в стране, безусловно, повышает уровень комфорта организации досуга для наших клиентов. Для партнеров — театральных, концертных, спортивных и зрелищных площадок — наше решение поможет существенно увеличить аудиторию культурных мероприятий в России», — отметил вице-президент по маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

В поддержку отмены сервисных сборов МТС запустила рекламную кампанию, напоминающую зрителям о ценности и волшебстве театрального искусства. Лицо кампании — народный артист России Дмитрий Певцов.

Концерты МТС Театры Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Поклонская решила выпустить линейку товаров под «заслуженно выстраданным» брендом «Няш-мяш»
В Армавире пенсионерка умерла после операции, которую ей сделали из-за неправильного диагноза
В Сочи женщина до смерти избила шваброй свою 80-летнюю мать
Сервис «Везёт» рассказал, куда чаще всего краснодарцы ездили на такси 8 марта
В Краснодаре представили проект нового микрорайона
Кубань заняла 47-е место в рейтинге регионов РФ по зарплатам педагогов

Лента новостей

В Краснодаре представили проект нового микрорайона

В нем планируют поселить 200 тыс. человек

Статьи

Концерт Enter Shikari, спектакль Proгон, интеллектуальные игры

И другие события Краснодара с 11 по 17 марта

Статьи

Возвращение Opel в Россию — ошибка или тонкая стратегия?

Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале