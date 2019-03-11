МТС отменила сервисный сбор за покупку билетов на концерты и в театр

Дочерние компании оператора связи МТС Ticketland и Ponominalu.ru отменили сервисный сбор при покупке билетов на культурные мероприятия

В пресс-службе компании МТС отметили, что впервые на рынке электронных продаж билеты будут доступны без дополнительных сервисных сборов, по фактическому номиналу. Билеты можно приобрести на порталах Ticketland и Ponominalu, а также в приложении «Мой МТС».

Кроме того, МТС запустил продажи билетов без сервисного сбора в салонах своей розничной сети. В программу вошли более 1 тыс. салонов в Москве и Московской области, Краснодарском крае, в том числе на курортах Черноморского побережья, а также в Татарстане, Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской и Иркутской областях. В перспективе в программу могут включить и другие регионы.

«Возможность выбрать и приобрести без дополнительных комиссий нужный билет на любое мероприятие как в онлайн-формате, так и в крупнейшей непродовольственной розничной сети в стране, безусловно, повышает уровень комфорта организации досуга для наших клиентов. Для партнеров — театральных, концертных, спортивных и зрелищных площадок — наше решение поможет существенно увеличить аудиторию культурных мероприятий в России», — отметил вице-президент по маркетингу МТС Вячеслав Николаев.

В поддержку отмены сервисных сборов МТС запустила рекламную кампанию, напоминающую зрителям о ценности и волшебстве театрального искусства. Лицо кампании — народный артист России Дмитрий Певцов.