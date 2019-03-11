Сервис «Везёт» рассказал, куда чаще всего краснодарцы ездили на такси 8 марта

Сервис такси «Везёт» посчитал поездки жителей Краснодара в выходной 8 марта

Исследование показало, что больше всего краснодарцы вызывали такси, чтобы добраться на улицу Красную — 12%. Пассажиров подвозили к Театральной площади и торговому центру «Галерея».

На втором месте по популярности были заказы такси в район улиц Колхозной и Офицерской — к Чистяковской роще и Дворцу бракосочетаний (9%). Отмечается, что заказов такси к Екатерининскому залу и другим загсам 14 и 23 февраля, а также 8 марта в этом году было примерно на 10% больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе сервиса «Везёт».