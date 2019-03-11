Сервис «Везёт» рассказал, куда чаще всего краснодарцы ездили на такси 8 марта
Сервис такси «Везёт» посчитал поездки жителей Краснодара в выходной 8 марта
Исследование показало, что больше всего краснодарцы вызывали такси, чтобы добраться на улицу Красную — 12%. Пассажиров подвозили к Театральной площади и торговому центру «Галерея».
На втором месте по популярности были заказы такси в район улиц Колхозной и Офицерской — к Чистяковской роще и Дворцу бракосочетаний (9%). Отмечается, что заказов такси к Екатерининскому залу и другим загсам 14 и 23 февраля, а также 8 марта в этом году было примерно на 10% больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе сервиса «Везёт».
Около 8% таксистов везли пассажиров в район улицы Красноармейской, где находятся популярные бары города.
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Среди популярных направлений также: парк «Краснодар» — 7%, Ботанический сад — 4%, аэропорт — 4%, Театр драмы — 3%, улица Промышленная — 3%, ж/д вокзал Краснодар-1 и торговый центр «Мега» — по 2%.
Как сообщали Юга.ру, в канун праздника в Краснодаре днем образовались восьмибалльные пробки. К вечеру они достигли девяти баллов.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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