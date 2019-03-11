В Сочи женщина до смерти избила шваброй свою 80-летнюю мать

На жительницу Сочи в марте завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности своей пожилой матери

Родственницы жили вдвоем в доме на улице Вишневой. По версии следствия, вечером 9 марта 55-летняя женщина поссорилась с 80-летней матерью из-за того, что та была неряшлива, не соблюдала порядок в доме и личную гигиену. Во время конфликта пьяная женщина избила пенсионерку руками и деревянной шваброй по голове, после чего ушла спать в свою комнату.

Пожилая женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Когда ее дочь проснулась утром, она нашла мать мертвой и позвонила в полицию.

Женщину задержали. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть), сообщила 11 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.