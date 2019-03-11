Кубань заняла 47-е место в рейтинге регионов РФ по зарплатам педагогов
Краснодарский край оказался на 47-м месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат в сфере образования, республики Северного Кавказа оказались в конце списка
Исследование провело РИА «Новости» по данным Росстата. Регионы оценивали на основе средних доходов за 11 месяцев 2018 года и распределению зарплаты сотрудников, занятых на постоянной основе.
Специалисты рассмотрели зарплаты работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и другие), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная и прочая). Статистика включает зарплаты педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчетах учитывалась выплата подоходного налога.
Краснодарский край занял 47-е место рейтинга. По данным исследования, 3,9% педагогов Кубани зарабатывают больше 50 тыс. рублей, еще у 26,5% зарплата выше средней по региону. Меньше 15 тыс. рублей получают 33,4% учителей.
Ростовская область расположилась на 41-м месте. При этом меньше 15 тыс. рублей там зарабатывает почти половина педагогов — 45,7%.
На 57-м месте оказался Крым, на 60-м — Ставропольский край.
Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (76-е место), Северная Осетия (77), Адыгея (78), Дагестан (81), Чечня (83), Ингушетия (84). На последнем, 85-м месте оказалась Карачаево-Черкесия.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, по итогам 2017 года, зарплата чиновников в субъектах Северо-Кавказского федерального округа оказалась самой низкой по сравнению со среднероссийскими показателями. Кроме того, республики Северного Кавказа возглавили топ регионов РФ с зарплатой меньше 10 тыс. рублей.
И другие события Краснодара с 11 по 17 марта
Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.