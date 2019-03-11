Кубань заняла 47-е место в рейтинге регионов РФ по зарплатам педагогов

Краснодарский край оказался на 47-м месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат в сфере образования, республики Северного Кавказа оказались в конце списка

Исследование провело РИА «Новости» по данным Росстата. Регионы оценивали на основе средних доходов за 11 месяцев 2018 года и распределению зарплаты сотрудников, занятых на постоянной основе.

Специалисты рассмотрели зарплаты работников всех видов образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее и другие), а также всех форм собственности образовательных учреждений (частная, федеральная, муниципальная и прочая). Статистика включает зарплаты педагогического состава и других сотрудников крупных и средних образовательных учреждений. При расчетах учитывалась выплата подоходного налога.