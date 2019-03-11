Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Краснодарский край

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До конца дня 11 марта в Сочи ожидается усиление ветра

Местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Ветер умеренный до сильного, сообщили в спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи.

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