Десятилетний мальчик погиб в аварии в Горячем Ключе

Краснодарский край

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В Горячем Ключе 10 марта произошло ДТП, в котором погиб десятилетний мальчик, находившийся на переднем сиденье

Авария случилась в 17:30 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем машины Volkswagen Polo ехала со стороны Джубги в Краснодар. На мокрой дороге автомобиль занесло и выкинуло на встречную полосу, где он касательно столкнулся со встречным грузовиком Scania с полуприцепом. После этого легковушка врезалась в автомобиль Opel Astra.

В результате ДТП погиб десятилетний пассажир Volkswagen, который сидел на переднем пассажирском месте. Виновница аварии и водитель Opel получили разные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 9 марта в Выселковском районе водитель мотоцикла без прав устроил ДТП. Погиб восьмилетний мальчик, который ехал с ним без шлема.

Горячий Ключ Дети ДТП смерть
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