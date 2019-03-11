Восьмилетний пассажир мотоцикла погиб в ДТП на Кубани

В Выселковском районе 9 марта водитель мотоцикла без прав устроил ДТП, в котором погиб восьмилетний мальчик

Авария случилась в 17:50 на трассе поселок Газырь — поселок Советский. По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла ИЖ, выезжая с поля, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074 и врезался в него.

В результате ДТП погиб восьмилетний пассажир мотоцикла. Виновника аварии доствили в больницу с травмами.

Известно, что у водителя мотоцикла не было прав, а на ребенке не было шлема.

По факту аварии возбудили уголовное дело, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.