Восьмилетний пассажир мотоцикла погиб в ДТП на Кубани
В Выселковском районе 9 марта водитель мотоцикла без прав устроил ДТП, в котором погиб восьмилетний мальчик
Авария случилась в 17:50 на трассе поселок Газырь — поселок Советский. По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла ИЖ, выезжая с поля, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074 и врезался в него.
В результате ДТП погиб восьмилетний пассажир мотоцикла. Виновника аварии доствили в больницу с травмами.
Известно, что у водителя мотоцикла не было прав, а на ребенке не было шлема.
По факту аварии возбудили уголовное дело, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 10 марта под Геленджиком произошло ДТП, в котором пострадали трое детей. Еще двое взрослых погибли.
И другие события Краснодара с 11 по 17 марта
Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.