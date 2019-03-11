Жители микрорайонов «Губернский» и «Панорама» в Краснодаре отметили Масленицу

Для краснодарских микрорайонов «Губернский» и «Панорама» 9 марта провели мероприятия в честь празднования Масленицы

Праздник провели на центральной аллее «Сердце Губернского». Организатором праздника стала группа компаний «ЮгСтройИнвест», ведущая строительство «Панорамы» и «Губернского».

Для участников устроили спортивные состязания: перетягивание каната и стрельбу из лука. Жители вспоминали традиции старинного праздника, водили хороводы и пели песни. Каждого гостя угощали блинами.

Для праздника в «Губернском» испекли более 5 тыс. блинов, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».

«Отмечать праздники всем микрорайоном — традиция группы компаний "ЮгСтройИнвест". Мы строим семейные микрорайоны, поэтому хочется, чтобы здесь царила теплая, душевная атмосфера», — сказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Для зрителей выступила кавер-группа «Гламурный колхоз». Также гостей развлекали скоморохи и ходулисты. В конце праздника по традиции участники мероприятия простились с зимой и позвали весну.