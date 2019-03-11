Подростки нашли тело пенсионера в водонапорной башне в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире 9 марта в подвале водонапорной башни обнаружили тело 67-летнего мужчины

Школьники нашли тело пожилого мужчины в подвале старой водонапорной башни за заправочной станцией на перекрестке улиц Урицкого и Туапсинской, написал GorodArmavir.

В пресс-службе следственного комитета Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств гибели мужчины.

Как писали Юга.ру, 5 марта в Новороссийске 14-летняя девочка покончила с собой.

Армавир Следственный комитет смерть
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