Подростки нашли тело пенсионера в водонапорной башне в Армавире
В Армавире 9 марта в подвале водонапорной башни обнаружили тело 67-летнего мужчины
Школьники нашли тело пожилого мужчины в подвале старой водонапорной башни за заправочной станцией на перекрестке улиц Урицкого и Туапсинской, написал GorodArmavir.
В пресс-службе следственного комитета Краснодарского края порталу Юга.ру сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств гибели мужчины.
Как писали Юга.ру, 5 марта в Новороссийске 14-летняя девочка покончила с собой.
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