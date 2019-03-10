В Музыкальном микрорайоне Краснодара сгорели две машины
В Краснодаре ночью 10 марта пожарные потушили два горящих автомобиля в Музыкальном микрорайоне
Сообщение о возгорании на улице Дунаевского поступило спасателям в 3:41. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горят две машины. В 3:58 пожар на площади 9 кв. метров был потушен.
На месте работали шесть спасателей и две спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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