В Сочи 16-летняя девушка погибла, попав под две машины

В Сочи 9 марта несовершеннолетняя девушка погибла и 50-летний мужчина пострадал, попав под две машины

Авария произошла в 22:10 на улице Эстонской в Адлерском районе.

По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Datsun сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. После столкновения людей отбросило на другую машину — ВАЗ-2107.

В результате на месте погибла 16-летняя девушка, 50-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 16 февраля легковушка насмерть сбила 10-летнюю девочку и скрылась с места аварии. Выяснилось, что за рулем машины был полицейский.

25 февраля автомобиль сбил 15-летнего подростка, который выбежал на дорогу из-за автобуса.