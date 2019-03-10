В Сочи 16-летняя девушка погибла, попав под две машины
В Сочи 9 марта несовершеннолетняя девушка погибла и 50-летний мужчина пострадал, попав под две машины
Авария произошла в 22:10 на улице Эстонской в Адлерском районе.
По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем автомобиля Datsun сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. После столкновения людей отбросило на другую машину — ВАЗ-2107.
В результате на месте погибла 16-летняя девушка, 50-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Краснодарскому краю.
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