Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 8 марта объявило, что в открытый космос впервые в истории выйдут две женщины

Американские астронавты 39-летняя Энн Макклейн и 40-летняя Кристина Кох 29 марта выйдут в открытый космос, примерно в 400 км над Землей. Они должны будут заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС).

С Земли руководить полетом будет американка Мэри Лоуренс, а пультом управления — Джеки Кейги.

Макклейн находится на борту МКС с декабря прошлого года. Кох должна присоединиться к космическому экипажу 14 марта, сообщает BBC.