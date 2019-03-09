Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) 8 марта объявило, что в открытый космос впервые в истории выйдут две женщины
Американские астронавты 39-летняя Энн Макклейн и 40-летняя Кристина Кох 29 марта выйдут в открытый космос, примерно в 400 км над Землей. Они должны будут заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС).
С Земли руководить полетом будет американка Мэри Лоуренс, а пультом управления — Джеки Кейги.
Макклейн находится на борту МКС с декабря прошлого года. Кох должна присоединиться к космическому экипажу 14 марта, сообщает BBC.
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Первой в истории женщиной в космосе стала Валентина Терешкова, побывавшая на орбите в 1963 году. Следующей женщиной из СССР, полетевшей в космос, стала Светлана Савицкая. ее полет состоялся в 1982 году. После этого на орбите побывали лишь две российские женщины: Елена Кондакова в 1994 и 1997 годах и Елена Серова — в 2014-2015 годах.
Первой американкой в космосе стала Салли Райд, которая совершила полет в 1983 году. С тех пор НАСА запустило на орбиту 48 женщин-астронавтов. Кох и Макклейн — выпускницы группы астронавтов, которую набрало НАСА в 2013 году.
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