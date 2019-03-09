На 97-м году жизни скончался российский актер Владимир Этуш

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Советский и российский актер Владимир Этуш 9 марта умер в возрасте 96 лет

Этуш скончался в 12:30 в московской больнице, куда его доставили 8 марта, рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Место и время похорон станут известны позже, сообщает ТАСС.

Дочь актера Раиса предположила, что причиной смерти ее отца могли стать проблемы с сердцем.

«Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — сказала она RT.

Кто такой Владимир Этуш

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Он участвовал в Великой Отечественной ввойне. В 1945 году окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина. С 1944 года актер играл в Театре имени Вахтангова. 

Этуш носил звание народного артиста СССР и народного артиста Северной Осетии — Алании. Он сыграл в таких фильмах, как «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Приключения Буратино», «Три мушкетера».

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