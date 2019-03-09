На 97-м году жизни скончался российский актер Владимир Этуш

Советский и российский актер Владимир Этуш 9 марта умер в возрасте 96 лет

Этуш скончался в 12:30 в московской больнице, куда его доставили 8 марта, рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Место и время похорон станут известны позже, сообщает ТАСС.

Дочь актера Раиса предположила, что причиной смерти ее отца могли стать проблемы с сердцем.

«Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — сказала она RT.