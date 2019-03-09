Мужчина и подросток погибли при столкновении мотоцикла и легковушки в Белореченском районе

В Белореченском районе 7 марта произошла авария с мотоциклом, в которой погибли два человека

ДТП случилось около 18:00 в станице Рязанской на 30-м км трассы поселок Мирный — станица Бжедуховская — хутор Беляевский.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21043 столкнулся с мотоциклом Suzuki, которые ехал в попутном направлении.

В результате аварии погибли 25-летний водитель и 12-летний пассажир мотоцикла. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.