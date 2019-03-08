В Краснодаре потушили крупный пожар на СТО

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 марта спасатели потушили крупный пожар на улице Московской

Спасатели потушили огонь в 15:04. В результате пожара четыре человека самостоятельно вышли, погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта на улице Московской в Краснодаре загорелось складское помещение площадью 300 кв. метров. По словам очевидцев, пожар произошел в автомастерской. На месте работали более 40 сотрудников МЧС.

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