В Краснодаре потушили крупный пожар на СТО
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 8 марта спасатели потушили крупный пожар на улице Московской
Спасатели потушили огонь в 15:04. В результате пожара четыре человека самостоятельно вышли, погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 8 марта на улице Московской в Краснодаре загорелось складское помещение площадью 300 кв. метров. По словам очевидцев, пожар произошел в автомастерской. На месте работали более 40 сотрудников МЧС.
Сохранив шансы
Алексей Андронов о матче «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы
Cвоп-вечеринка, Масленица в Хаджохе, мотодень и дэнсхолл
Чем заняться в выходные 8-10 марта, выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.