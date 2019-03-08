Два человека погибли в аварии под Анапой
Под Анапой ночью 8 марта машина врезалась в дерево, два человека погибли
ДТП произошло ночью в станице Гостагаевской. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. На место приехали спасатели и вытащили из автомобиля двух погибших, сообщила МБУ «Служба Спасения» на своей странице в инстаграме.
Как сообщали Юга.ру, 6 марта в Ставропольском крае в аварии погибли шесть человек и еще трое пострадали. По предварительным данным, виновник ДТП уснул за рулем.
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