Два человека погибли в аварии под Анапой

Краснодарский край

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Под Анапой ночью 8 марта машина врезалась в дерево, два человека погибли

ДТП произошло ночью в станице Гостагаевской. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. На место приехали спасатели и вытащили из автомобиля двух погибших, сообщила МБУ «Служба Спасения» на своей странице в инстаграме.

Как сообщали Юга.ру, 6 марта в Ставропольском крае в аварии погибли шесть человек и еще трое пострадали. По предварительным данным, виновник ДТП уснул за рулем.

Анапа ГИБДД ДТП смерть
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