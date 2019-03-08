Два человека погибли в аварии под Анапой

Под Анапой ночью 8 марта машина врезалась в дерево, два человека погибли

ДТП произошло ночью в станице Гостагаевской. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. На место приехали спасатели и вытащили из автомобиля двух погибших, сообщила МБУ «Служба Спасения» на своей странице в инстаграме.