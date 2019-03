Два человека погибли в аварии под Анапой

View this post on Instagram

Минувшей ночью в ст. Гостагаевская произошло ДТП. Водитель автомобиля, двигаясь с превышением скорости не справился с управлением и врезался в дерево. Спасатели прибыв на место вызова, извлекли из деформированного автомобиля тела двух погибших.