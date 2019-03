В Новороссийске нарисовали праздничное граффити

View this post on Instagram

Команда STENACLUB и @frontnvrsk поздравляет прекрасную половину с Международным женским днем - 8 марта! На кануне праздника, мы создали #стритарт в г. Новороссийск на ул. Видова 165 (подстанция, стена напротив школы) #stenaclub #streetart #artwork #drawing #montanacans #artwall #streetarts #новороссийск #novorossiysk #nvrsk #typodar #typicalkrd #tipich_krd #8марта #8мартаподарок #8march #граффити #граффитиарт