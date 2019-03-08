В Сочи ребенок поскользнулся во дворе и попал под машину такси

В Сочи 7 марта шестилетний мальчик поскользнулся во время прогулки и попал под машину

ДТП произошло в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной, 2/2. По предварительным данным, шестилетний мальчик гулял на внутренней территории жилого комплекса. Когда ребенок шел по пригорку, он поскользнулся, покатился и попал по движущийся автомобиль такси Hyundai под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии мальчика с открытым переломом левой ноги доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД Сочи.