В Сочи ребенок поскользнулся во дворе и попал под машину такси
В Сочи 7 марта шестилетний мальчик поскользнулся во время прогулки и попал под машину
ДТП произошло в Адлерском районе Сочи на улице Кирпичной, 2/2. По предварительным данным, шестилетний мальчик гулял на внутренней территории жилого комплекса. Когда ребенок шел по пригорку, он поскользнулся, покатился и попал по движущийся автомобиль такси Hyundai под управлением 36-летнего водителя.
В результате аварии мальчика с открытым переломом левой ноги доставили в больницу, сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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