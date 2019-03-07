Трех военнослужащих Черноморского флота осудили в Крыму за хищение топлива

Крым

Распечатать

Трех военнослужащих Черноморского флота осудили в Крыму за хищение топлива

По данным следствия, с августа 2016 и до конца 2017 года военнослужащие одной из воинских частей флота похищали дизельное топливо, принадлежащее министерству обороны РФ. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал их виновными. Один фигурант дела получил 5,5 лет лишения свободы, второй — 3,5 года, третий — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, мужчин лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в госорганах, сообщила пресс-служба суда.

Севастополь Суд Хищение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Шарпеи, овчарки, айну. МВД составило список из 69 опасных пород собак
«Первомайский» обязали вернуть вкладчикам 380 млн рублей, которые украли у них сотрудники банка
Трех военнослужащих Черноморского флота осудили в Крыму за хищение топлива
Суд разрешил выпускать адыгейский сыр в Брянске. И заявил, что сыр из Адыгеи — не адыгейский!
Власти Адыгеи пообещали теневому туристическому бизнесу помочь с легализацией
Британская королева сделала первый пост в инстаграме

Лента новостей

Статьи

Концерты Лены Темниковой и Линды, своп-вечеринка

И другие события Краснодара с 8 по 10 марта

Статьи

Бри Ларсон, Сальма Хайек и Натали Портман

В кино с 7 марта

Статьи

Cвоп-вечеринка, Масленица в Хаджохе, мотодень и дэнсхолл

Чем заняться в выходные 8-10 марта, выбор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале