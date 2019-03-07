Трех военнослужащих Черноморского флота осудили в Крыму за хищение топлива

По данным следствия, с августа 2016 и до конца 2017 года военнослужащие одной из воинских частей флота похищали дизельное топливо, принадлежащее министерству обороны РФ. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Севастопольский гарнизонный военный суд признал их виновными. Один фигурант дела получил 5,5 лет лишения свободы, второй — 3,5 года, третий — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, мужчин лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций в госорганах, сообщила пресс-служба суда.