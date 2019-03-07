Пробки в Краснодаре в канун 8 Марта достигли 8 баллов

В Краснодаре днем 7 марта загруженность на дорогах достигла 8 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:20, наиболее загружены участки улиц Северной, Калинина, Гаврилова, Зиповской, 40 лет Победы, Восточно-Кругликовской, Красных Партизан, Дзержинского, Селезнева, Ставропольской и Школьной.

Наиболее загруженной оказалась улица Северная в сторону Тургенева, плотность трафика оценивается в 9 баллов. Заторы также есть на Тургеневском шоссе в сторону Краснодара и на Восточном обходе.

К 17:00 пробка на улице Красной в сторону Ростовского шоссе достигла 10 баллов.