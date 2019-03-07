Пробки в Краснодаре в канун 8 Марта достигли 8 баллов

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 7 марта загруженность на дорогах достигла 8 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:20, наиболее загружены участки улиц Северной, Калинина, Гаврилова, Зиповской, 40 лет Победы, Восточно-Кругликовской, Красных Партизан, Дзержинского, Селезнева, Ставропольской и Школьной.

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Наиболее загруженной оказалась улица Северная в сторону Тургенева, плотность трафика оценивается в 9 баллов. Заторы также есть на Тургеневском шоссе в сторону Краснодара и на Восточном обходе.

К 17:00 пробка на улице Красной в сторону Ростовского шоссе достигла 10 баллов.

© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»
© Скриншот из приложения «Яндекс.Пробки»

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По данным «Яндекс.Терминала», на улице Уральской в сторону центра образовалась пробка плотностью 7 баллов, что на 5 баллов больше обычного, на улице Суворова и Захарова — 9 баллов, что на 4 балла больше обычного.

На протяжении всей улицы Северной отмечены четыре ДТП: недалеко от перекрестка с 1-й Линией, на пересечении с Тургенева, Аэродромной и Янковского.

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Напомним, россиян ждут длинные выходные в честь Междунарожного женского дня: нерабочими будут 8-10 марта. В этот период в Краснодарском крае ожидается сухая погода и потепление до 17 °С.

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