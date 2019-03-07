В Новороссийске школьница покончила с собой
В Новороссийске 5 марта нашли тело 14-летней девочки
Тело школьницы нашли ее родственники и вызвали правоохранительные органы.
По версии следствия, девочка покончила с собой. На месте не нашли предсмертной записки. Причины смерти устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.
Как сообщали Юга.ру, в конце октября в одной из новостроек Краснодара нашли обезглавленного парня в гильотине. В конце января в здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю обнаружили тело полицейского с признаками самоубийства.
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