В Новороссийске школьница покончила с собой

Краснодарский край

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В Новороссийске 5 марта нашли тело 14-летней девочки

Тело школьницы нашли ее родственники и вызвали правоохранительные органы.

По версии следствия, девочка покончила с собой. На месте не нашли предсмертной записки. Причины смерти устанавливаются, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

Как сообщали Юга.ру, в конце октября в одной из новостроек Краснодара нашли обезглавленного парня в гильотине. В конце января в здании главного следственного управления МВД России по Краснодарском краю обнаружили тело полицейского с признаками самоубийства.

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