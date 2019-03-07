На улицах Сочи установят энергосберегающие фонари

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи планируют заменить все уличные светильники на энергосберегающие

В этом году новые светильники появятся в Лазаревском районе, затем их собираются установить по всему городу. Для этого привлекут средства инвестора. Окупаемость проекта составит пять-семь лет, сообщила 7 марта пресс-служба мэрии курорта.

Читайте также:

При выборе подрядчика предпочтение отдадут световому оборудованию отечественного производства с гарантией не менее 15 лет, сообщил директор МБУ «Сочисвет» Александр Белозеров.

Замена светильников приведет к значительному уменьшению расхода электроэнергии на уличное освещение. Так, если сегодня обычная уличная лампа накаливания потребляет от 100 до 250 Вт, то светодиодная — от 50 до 100 Вт. При этом современный светильник дает в два раза больше комфортного, так называемого дневного света. что создаст дополнительное удобство водителям и пешеходам, а также положительно отразится на иллюминации городского пространства в ночное время.

Освещение в Сочи заменят в в рамках проекта «Умный город».

Как сообщали Юга.ру, Сочи, а также Краснодар и Новороссийск стали участниками федерального проекта «Умный город», направленного на повышение эффективности управления инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений.

Благоустройство Сочи Технологии Экология Энергетика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На матч «Краснодар» — «Валенсия» раскупили все билеты
На улицах Сочи установят энергосберегающие фонари
Денис Черышев может сыграть с «Валенсией» в матче против «Краснодара»
Новороссийский суд решил депортировать двух граждан США
В Краснодаре временно изменят схему движения двух трамвайных маршрутов
Средневековую гончарную мастерскую нашли под водой в Севастополе

Лента новостей

Статьи

Концерты Лены Темниковой и Линды, своп-вечеринка

И другие события Краснодара с 8 по 10 марта

Статьи

Бри Ларсон, Сальма Хайек и Натали Портман

В кино с 7 марта

Статьи

«Мне захотелось чего-то более важного. Я нашел себя в искусстве»

Рассказ краснодарского коллекционера живописи

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале