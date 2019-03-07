На улицах Сочи установят энергосберегающие фонари

В Сочи планируют заменить все уличные светильники на энергосберегающие

В этом году новые светильники появятся в Лазаревском районе, затем их собираются установить по всему городу. Для этого привлекут средства инвестора. Окупаемость проекта составит пять-семь лет, сообщила 7 марта пресс-служба мэрии курорта.

При выборе подрядчика предпочтение отдадут световому оборудованию отечественного производства с гарантией не менее 15 лет, сообщил директор МБУ «Сочисвет» Александр Белозеров.

Замена светильников приведет к значительному уменьшению расхода электроэнергии на уличное освещение. Так, если сегодня обычная уличная лампа накаливания потребляет от 100 до 250 Вт, то светодиодная — от 50 до 100 Вт. При этом современный светильник дает в два раза больше комфортного, так называемого дневного света. что создаст дополнительное удобство водителям и пешеходам, а также положительно отразится на иллюминации городского пространства в ночное время.

Освещение в Сочи заменят в в рамках проекта «Умный город».

Как сообщали Юга.ру, Сочи, а также Краснодар и Новороссийск стали участниками федерального проекта «Умный город», направленного на повышение эффективности управления инфраструктурой за счет внедрения современных цифровых и инженерных решений.