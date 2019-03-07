В Краснодаре временно изменят схему движения двух трамвайных маршрутов

Краснодарский край

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В Краснодаре с 11 по 13 марта в вечернее время трамваи № 2 и 4 пустят по измененным маршрутам

Такие меры примут из-за ремонта трамвайных путей на улице Захарова.

На маршруте № 2 трамваи с 22:10 будут идти от улицы Декабристов до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по маршруту отправятся от улицы Декабристов в 21:54, от Индустриальной — в 22:34.

Трамваи маршрута № 4 с 21:45 проследуют из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, затем по улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до остановки «Улица им. 40-летия Победы». По маршруту последние трамваи отправятся из Комсомольского в 21:19, от улицы Индустриальной — в 22:18, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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