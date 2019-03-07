Новороссийский суд решил депортировать двух граждан США
Суд в Новороссийске решил отправить на родину граждан США, задержанных в начале марта
За преподавание английского языка вместо заявленной религиозной деятельности суд назначил двум гражданам США штраф и депортацию из России. Однако американцы не признали вину, потому что у них нет педагогического образования и они не могут преподавать английский. По их словам, они вели беседы на английском языке на отвлеченные темы, пишет «Кавказский узел». Во время одной из таких бесед мужчин задержали.
Суд оштрафовал волонтеров на 2 тыс. рублей и поместил их в центр временного проживания для иностранцев, чтобы в дальнейшем депортировать из России. Жалобу на решение суда Новороссийска отправили в Краснодарский краевой суд.
Как сообщали Юга.ру, в начале марта в Новороссийске задержали двух граждан США, которые нарушили режим пребывания в России. МИД РФ подтвердил эту информацию 7 марта. Задержанными оказались волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Дэвид Удо Гаага и Кол Дэвич Бродовский.
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