В Сочи каршеринговая компания устроила парковку в пограничной зоне

Краснодарский край

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В Сочи в марте оштрафовали каршеринговую компанию за нарушение правил пограничного режима

Фирма, предоставляющая автомобили в краткосрочную аренду, незаконно создала парковочную зону в пределах пограничной территории возле поселка Красная Поляна.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ (Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности в пограничной зоне), сообщили 6 марта в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Владельцы компании оплатили штраф и удалили зону парковки, оборудованную для коммерческого транспорта.

В пресс-службе погрануправления порталу Юга.ру не смогли уточнить площадь стоянки, но оценили ее как стандартную парковку средних размеров.

Автомобили парковки Пограничники Сочи ФСБ
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