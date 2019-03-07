В Сочи каршеринговая компания устроила парковку в пограничной зоне
В Сочи в марте оштрафовали каршеринговую компанию за нарушение правил пограничного режима
Фирма, предоставляющая автомобили в краткосрочную аренду, незаконно создала парковочную зону в пределах пограничной территории возле поселка Красная Поляна.
Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.2 КоАП РФ (Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности в пограничной зоне), сообщили 6 марта в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Владельцы компании оплатили штраф и удалили зону парковки, оборудованную для коммерческого транспорта.
В пресс-службе погрануправления порталу Юга.ру не смогли уточнить площадь стоянки, но оценили ее как стандартную парковку средних размеров.
Рассказ краснодарского коллекционера живописи
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.