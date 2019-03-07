В Ростове будут судить бывшего архитектора за то, что он не помешал незаконному строительству домов

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону бывший архитектор Первомайского района стал фигурантом уголовного дела за то, что не подал в суд на застройщиков

По версии следствия, экс-архитектор не принял никаких мер, чтобы пресечь незаконное строительство 29 многоквартирных домов. Имея полномочия архитектора, чиновник должен был обратиться в суд от имени администрации района и потребовать от застройщиков прекратить строительство.

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Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Расследование завершили, дело направили в суд, сообщила 6 марта пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, 12 февраля стало известно, что главных архитекторов Ростова и Ростовской области Романа Илюгина и Алексея Полянского, а также архитектора Мартыновского района Александра Корчигу задержали по подозрению в превышении полномочий. Поле этого на Дону начались массовые обыски.

13 февраля суд арестовал Полянского на два месяца.

Архитектура Недвижимость Ростов-на-Дону Строительство Суд Чиновники
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