В Ростове будут судить бывшего архитектора за то, что он не помешал незаконному строительству домов
В Ростове-на-Дону бывший архитектор Первомайского района стал фигурантом уголовного дела за то, что не подал в суд на застройщиков
По версии следствия, экс-архитектор не принял никаких мер, чтобы пресечь незаконное строительство 29 многоквартирных домов. Имея полномочия архитектора, чиновник должен был обратиться в суд от имени администрации района и потребовать от застройщиков прекратить строительство.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Расследование завершили, дело направили в суд, сообщила 6 марта пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, 12 февраля стало известно, что главных архитекторов Ростова и Ростовской области Романа Илюгина и Алексея Полянского, а также архитектора Мартыновского района Александра Корчигу задержали по подозрению в превышении полномочий. Поле этого на Дону начались массовые обыски.
13 февраля суд арестовал Полянского на два месяца.
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