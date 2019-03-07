В Крыму двое военных избили и ограбили своих начальников

В Крыму в марте осудили двоих военнослужащих, которые год назад избили и ограбили своих сослуживцев

Двое военных 21 февраля 2018 года похитили имущество из комнаты хранения боевого снаряжения воинской части. После этого молодые люди вынесли вещи за территорию части, угрожая расправой своим сослуживцам, которые были в суточном наряде. Злоумышленники распорядились похищенным по своему усмотрению и причинили ущерб государству в особо крупном размере.

Ночью 22 февраля военнослужащие с другими соучастниками пришли в казарму, чтобы проучить сослуживцев, которые рассказали об их причастности к похищению. Они били коллег руками, ногами и черенком швабры по разным частям тела, причинив им легкий вред здоровью.

Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 334 УК РФ (Насильственные действия в отношении начальника, совершенные организованной группой). Их приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением воинских званий, сообщила 6 марта пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.