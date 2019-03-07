В России за похищение ребенка одним из родителей хотят вести уголовное наказание

В России предложили ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из родителей

Об этом рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором попросила внести поправки в федеральный закон о похищении человека.

Она пояснила, что после развода супругов суд определяет, с кем остаются дети. При этом бывают случаи, когда один из родителей забирает ребенка и удерживает его у себя. Волынец предлагает считать это похищением.

По ее словам, при первом нарушении нужно оформлять административный протокол и требовать штраф в 50 тыс. рублей. При повторном похищении ребенка родителя необходимо привлечь к уголовной ответственности по ст. 126 УК России (Похищение человека).

Председатель комитета уточнила, что если ребенок старше десяти лет захочет остаться с родителем-нарушителем, то суд может снять с него уголовную ответственность.

Волынец добавила, что нужно установить штраф для тех, кто препятствует общению ребенка со вторым родителем. Его размер может достигать от 1 до 5 тыс. рублей, сообщает 7 марта RT.