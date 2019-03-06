В «Сочи Парке» 22 марта стартует юбилейный сезон
С 22 марта первый тематический парк России «Сочи Парк» заработает в полном режиме
В пятом, юбилейном сезоне гости «Сочи Парка» смогут увидеть обновленные шоу и анимацию, новых героев и смогут покататься на всех аттракционах.
Этой весной в программу вернут научно-познавательное интерактивное тесла-шоу с новыми экспериментами и поющим агрегатом, выпускающим молнии.
«В Южной резиденции Бабы Яги появляется три новых интерактивных программы, и хозяйка усадьбы будет приглашать ребят в гости трижды в день. С новым шоу на Фестивальной площади готовы выступать маскоты парка — медвежата Мила и Потап. Их программа включает танцевальные и цирковые номера, зарисовки оригинального жанра», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
Традиционно продолжатся спектакли в дельфинарии и шоу мыльных пузырей, будут открыты интерактивные площадки и совариум. В кафе и ресторанах обновится меню.
«Главные сюрпризы ждут гостей 1 июня, в день пятилетия парка. Планируется открытие новых аттракционов и появление тематической земли», — сообщили в пресс-службе парка.
Посещение всех шоу и неограниченный прокат на аттракционах доступны по единому входному билету, в подарок к которому гость получит два часа в детском развлекательном центре «Страна Медведия» и жетон в игровой павильон «Веселые планеты».
Для удобства гостей действуют комбо-тарифы, включающие вход в парк и прокат на «Колесе Времени», а также тарифы на двух- и трехдневное посещение парка, семейные тарифы, промотарифы для именинников.
С 22 по 31 марта «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 19:00, с 1 апреля — с 11:00 до 18:00. Время работы детского развлекательного центра «Страна Медведия» и «Колеса Времени» — с 11:00 до 20:00. Вход в «Сочи Парк» и «Страну Медведию» для гостей отеля-замка «Богатырь» свободный.
Приобрести билеты со скидкой и узнать подробное расписание работы «Сочи Парка» можно на сайте sochipark.ru.
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