В «Сочи Парке» 22 марта стартует юбилейный сезон

С 22 марта первый тематический парк России «Сочи Парк» заработает в полном режиме

В пятом, юбилейном сезоне гости «Сочи Парка» смогут увидеть обновленные шоу и анимацию, новых героев и смогут покататься на всех аттракционах.

Этой весной в программу вернут научно-познавательное интерактивное тесла-шоу с новыми экспериментами и поющим агрегатом, выпускающим молнии.

«В Южной резиденции Бабы Яги появляется три новых интерактивных программы, и хозяйка усадьбы будет приглашать ребят в гости трижды в день. С новым шоу на Фестивальной площади готовы выступать маскоты парка — медвежата Мила и Потап. Их программа включает танцевальные и цирковые номера, зарисовки оригинального жанра», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Традиционно продолжатся спектакли в дельфинарии и шоу мыльных пузырей, будут открыты интерактивные площадки и совариум. В кафе и ресторанах обновится меню.

«Главные сюрпризы ждут гостей 1 июня, в день пятилетия парка. Планируется открытие новых аттракционов и появление тематической земли», — сообщили в пресс-службе парка.