В Сочи прогнозируют сильный дождь, в горах — снегопад

В ночь на 7 марта в Сочи ожидается сильный дождь, в предгорьях и горах переходящий в снег

До конца дня 7 марта на курорте прогнозируют усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. В предгорьях и горах местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, а также туман и гололедица.

По данным спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 7 марта в Сочи ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Ночная температура — 2-7 °С, днем ожидается 7-12 °С.

В горах на отметках выше 1500 метров над уровнем моря сохранится лавиноопасность.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Спасатели просят граждан быть бдительными, принять необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, а также ездить на машинах с зимней или всесезонной резиной.