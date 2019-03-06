В Анапе полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем без прав

МВД 6 марта сообщило, что в Анапе полицейские применили оружие во время погони за автоморбилем

Уходя от погони, мужчина несколько раз выезжал на встречную полосу. Тогда полицейские сделали два предупредительных выстрела в воздух и открыли огонь по колесам машины. В результате сотрудники ДПС задержали 34-летнего местного жителя, который был за рулем автомобиля.

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Toyota Camry для проверки документов. Однако водитель не остановился и увеличил скорость. Госавтоинспекторы начали преследовать его.

Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, однако по внешним признакам он был пьян. Также выяснилось, что водителя лишили водительских прав за аналогичное нарушение.

Против задержанного составили два административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчину поместили в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.