Аграрии Кубани хотят засеять семенами пшеницы и ячменя 153,2 тыс. га территорий

В Краснодарском крае аграрии в начале марта посеяли яровые культуры на площади в 33,8 тыс. га

Об этом сообщили 5 марта на выездном совещании в станице Брюховецкой, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В заседании принял участие спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

20 февраля кубанские фермеры начали сев ранних яровых культур. По данным на 4 марта, их посеяли на площади в 33,8 тыс. га. Планируется, что в этом году пшеницей и ячменем засеют территорию в 153,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе ЗСК. Кондратьев напомнил, что в прошлом году на Кубани собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 10,4 млн тонн. Это более 11% от всего российского зерна. По словам главы региона, прогнозы урожайности на этот год благоприятные, 99% посевов — в хорошем состоянии.

Участники встречи обсудили использование точных технологий для получения высоких урожаев, проведение уходных работ на озимом поле, подготовку почвы под яровые, технологии возделывания масличных культур.

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