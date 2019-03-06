Аграрии Кубани хотят засеять семенами пшеницы и ячменя 153,2 тыс. га территорий

Краснодарский край

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В Краснодарском крае аграрии в начале марта посеяли яровые культуры на площади в 33,8 тыс. га

Об этом сообщили 5 марта на выездном совещании в станице Брюховецкой, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В заседании принял участие спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

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20 февраля кубанские фермеры начали сев ранних яровых культур. По данным на 4 марта, их посеяли на площади в 33,8 тыс. га. Планируется, что в этом году пшеницей и ячменем засеют территорию в 153,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Кондратьев напомнил, что в прошлом году на Кубани собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 10,4 млн тонн. Это более 11% от всего российского зерна. По словам главы региона, прогнозы урожайности на этот год благоприятные, 99% посевов — в хорошем состоянии.

Участники встречи обсудили использование точных технологий для получения высоких урожаев, проведение уходных работ на озимом поле, подготовку почвы под яровые, технологии возделывания масличных культур.

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Также посеяли 359 тыс. тонн озимых культур. Из них 40% — оригинальные и элитные семена. Всего в крае посеют около 2 млн га яровых. Сев планируют завершить до 1 мая.

Юрий Бурлачко отметил, что принятый ЗСК закон о семеноводстве сегодня работает, это заметно при посещении хозяйств и во время совещаний с представителями минсельхоза.

«Надеюсь, что в будущем процент семян отечественной селекции свеклы и сои будет таким же высоким, как по пшенице и ячменю», — заключил спикер ЗСК.

Вениамин Кондратьев ЗСК Растениеводство Сельское хозяйство Юрий Бурлачко
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