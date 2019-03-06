Аграрии Кубани хотят засеять семенами пшеницы и ячменя 153,2 тыс. га территорий
В Краснодарском крае аграрии в начале марта посеяли яровые культуры на площади в 33,8 тыс. га
Об этом сообщили 5 марта на выездном совещании в станице Брюховецкой, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В заседании принял участие спикер Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.
Читайте также:
20 февраля кубанские фермеры начали сев ранних яровых культур. По данным на 4 марта, их посеяли на площади в 33,8 тыс. га. Планируется, что в этом году пшеницей и ячменем засеют территорию в 153,2 тыс. га, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Кондратьев напомнил, что в прошлом году на Кубани собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых — 10,4 млн тонн. Это более 11% от всего российского зерна. По словам главы региона, прогнозы урожайности на этот год благоприятные, 99% посевов — в хорошем состоянии.
Участники встречи обсудили использование точных технологий для получения высоких урожаев, проведение уходных работ на озимом поле, подготовку почвы под яровые, технологии возделывания масличных культур.
Также посеяли 359 тыс. тонн озимых культур. Из них 40% — оригинальные и элитные семена. Всего в крае посеют около 2 млн га яровых. Сев планируют завершить до 1 мая.
Юрий Бурлачко отметил, что принятый ЗСК закон о семеноводстве сегодня работает, это заметно при посещении хозяйств и во время совещаний с представителями минсельхоза.
«Надеюсь, что в будущем процент семян отечественной селекции свеклы и сои будет таким же высоким, как по пшенице и ячменю», — заключил спикер ЗСК.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.