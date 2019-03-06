Жильцам 122 многоэтажек в Адыгее пересчитали платежи за свет на 560 тыс. рублей меньше

Адыгея

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В Адыгее надзорные органы выявили нарушения ПАО «ТНС энерго Кубань» при начислении платы за электроэнергию в 122 многоквартирных домах

Проверка началась после жалобы в прокуратуру жильцов одного из домов, сообщила 4 марта прокуратура Адыгеи.

По предписанию органа жилнадзора «ТНС энерго Кубань» сделали перерасчет платы за электричество на сумму более 330 тыс. рублей. В программу, которую «ТНС энерго Кубань» использует при начислениях платы за услугу, внесли необходимые изменения.

«ТНС энерго Кубань» по требованию прокуратуры сделало перерасчет платежей в 122 домах, где начисление платы за электроэнергию осуществлялось с нарушением. В итоге общая сумма платежей уменьшилась на 560 тыс. рублей.

ЖКХ Прокуратура Энергетика
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