Жильцам 122 многоэтажек в Адыгее пересчитали платежи за свет на 560 тыс. рублей меньше

В Адыгее надзорные органы выявили нарушения ПАО «ТНС энерго Кубань» при начислении платы за электроэнергию в 122 многоквартирных домах

Проверка началась после жалобы в прокуратуру жильцов одного из домов, сообщила 4 марта прокуратура Адыгеи.

По предписанию органа жилнадзора «ТНС энерго Кубань» сделали перерасчет платы за электричество на сумму более 330 тыс. рублей. В программу, которую «ТНС энерго Кубань» использует при начислениях платы за услугу, внесли необходимые изменения.

«ТНС энерго Кубань» по требованию прокуратуры сделало перерасчет платежей в 122 домах, где начисление платы за электроэнергию осуществлялось с нарушением. В итоге общая сумма платежей уменьшилась на 560 тыс. рублей.