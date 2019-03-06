«Ростелеком» обеспечил связь на чемпионате WorldSkills Russia в Кабардино-Балкарии

Партнерский Кабардино-Балкария

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«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia в Кабардино-Балкарии

Компания оборудовала на пяти площадках высокоскоростной интернет — для этого в зданиях учебных корпусов Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» проложили 600 метров локальных сетей. Для участников оборудовали семь точек доступа к Wi-Fi со скоростью до 100 Мбит/с.

В чемпионате участвовали юниоры, молодые и опытные специалисты. Конкурсы проходили по категориям «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Мобильная робототехника». В 2019 году включили дисциплину «50+ Навыки мудрых».

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Победилетей поздравили врио главы республики Казбек Коков, главный федеральный инспектор в регионе Евгений Ткачев, депутат Госдумы Заур Геккиев, председатель республиканского парламента Татьяна Егорова.

«Мы рады выступить телекоммуникационным партнером такого значимого для Кабардино-Балкарии проекта, как «Молодые профессионалы». Наш опыт и развитая оптическая инфраструктура позволяют обеспечить высокое качество телекоммуникационной оснащенности мероприятий любого масштаба», — сказал директор Кабардино-Балкарского филиала ПАО «Ростелеком» Барасби Машуков.

На время проведения чемпионата «Ростелеком» организовал дежурство оперативных мобильных бригад для бесперебойной работы оборудования.

«Региональные чемпионаты "Молодые профессионалы" — самые масштабные в России соревнования по стандартам Worldskills среди студентов профессиональных образовательных учреждений. Без сомнения, это один из наиболее важных проектов и для нашей республики. Его реализация была бы невозможна без качественного высокоскоростного интернета от "Ростелекома"», — прокомментировал директор Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель», руководитель регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» в Кабардино-Балкарии Заудин Суншев.

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