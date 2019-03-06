«Ростелеком» обеспечил связь на чемпионате WorldSkills Russia в Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» стал телекоммуникационным партнером III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia в Кабардино-Балкарии

Компания оборудовала на пяти площадках высокоскоростной интернет — для этого в зданиях учебных корпусов Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель» проложили 600 метров локальных сетей. Для участников оборудовали семь точек доступа к Wi-Fi со скоростью до 100 Мбит/с.

В чемпионате участвовали юниоры, молодые и опытные специалисты. Конкурсы проходили по категориям «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство», «Технологии моды», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Мобильная робототехника». В 2019 году включили дисциплину «50+ Навыки мудрых».