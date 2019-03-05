В Крыму военнослужащий вступился за незнакомку у клуба и получил пять лет колонии за смертельный удар

Крым

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Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого признали виновным в смерти мужчины возле одного из ночных клубов Симферополя

Инцидент произошел в октябре 2017 года. 

«Согласно материалам дела, военнослужащий стал свидетелем конфликта: парень ударил девушку ладонью по лицу. Желая проучить обидчика дамы, военнослужащий нанес ему один удар кулаком в левое ухо. Мужчина упал, ударился головой об асфальт. Через 10 дней после случившегося он скончался», — сообщили в пресс-службе суда.

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Драки Крым Суд
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