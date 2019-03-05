На Ставрополье 10 детей госпитализировали из школы после распыления аэрозоля

Ставропольский край

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В селе Тищенское Ставропольского края 10 школьников попали в больницу из-за того, что им стало плохо от резкого запаха

В отделе образования администрации Изобильненского городского округа рассказали, что резкий запах появился на третьем этаже школы утром 5 марта во время первого урока.

«После этого обучающимся стало плохо — закружилась голова, появилась тошнота, детей стало лихорадить. Их отправили в Тищенскую амбулаторию с последующей отправкой в районную больницу», — говорится в сообщении краевого минобразования.

Среди госпитализированных один учащийся третьего класса, один — четвертого класса, трое — девятиклассников, пять — восьмиклассников.

В пресс-службе главы региона сообщили, что причиной произошедшего стало распыление аэрозоля. Там уточнили, что жизни детей ничего не угрожает, однако медики рекомендовали им оставаться в больнице для наблюдения.

«Школа осмотрена представителями экстренных служб, присутствие и источник угрозы не обнаружены. Полиция проводит мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.

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