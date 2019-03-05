Электроснабжение Новороссийска восстановлено

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Новороссийска, прерванное из-за аварии на подстанции

«По состоянию на 18:50 электроснабжение в Новороссийске восстановлено. К месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, около 16:30 из-за аварии на подстанции «Кирилловская» без света осталась большая часть города. В зону отключения попали более 124 тыс. человек.

Причиной отключения, по данным спасателей, стал выход из строя масляного выключателя.