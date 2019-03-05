Электроснабжение Новороссийска восстановлено

Краснодарский край

Распечатать

Энергетики восстановили электроснабжение жителей Новороссийска, прерванное из-за аварии на подстанции

«По состоянию на 18:50 электроснабжение в Новороссийске восстановлено. К месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, около 16:30 из-за аварии на подстанции «Кирилловская» без света осталась большая часть города. В зону отключения попали более 124 тыс. человек.

Причиной отключения, по данным спасателей, стал выход из строя масляного выключателя.

Новороссийск Энергетика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарский суд запретил четыре клипа Хаски
На Ставрополье 10 детей госпитализировали из школы после распыления аэрозоля
Электроснабжение Новороссийска восстановлено
В Керчи спасли мужчину, который провалился в катакомбы и провел там четверо суток
Павел Мамаев сыграл еще один матч в «Бутырке»
В Анапе в третий раз возобновили расследование о смерти мужчины в полицейской машине в 2017 году

Лента новостей

Статьи

Что вы знаете о «Магните»?

Тест к юбилею главной компании Краснодара

Статьи

Без Кубка, но пока с чемпионатом

Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Статьи

Мотогонки на льду на фестивале «Байкальская миля»

Краснодарская команда Power Laboratory едет покорять озеро Байкал

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале