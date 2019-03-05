Альпинист из Адыгеи покорил действующий вулкан в Чили

Альпинист из Адыгеи Максим Богатырев в конце февраля поднялся на вулкан Льюльяйльяко, который расположен на границе Аргентины и Чили

Это второй по высоте действующий вулкан в мире. Его высота составляет 6 тыс. 739 метров. Вокруг Льюльяйльяко — труднодоступная местность. Последние извержения вулкана зафиксировали в 1854, 1866 и 1877 годах.

Путешественник рассказал порталу Юга.ру, что вокруг вершины со времен противостояния Чили и Аргентины находятся минные поля.

«Именно эта сложность и привлекла меня. Теперь я понимаю, что вся экспедиция была уникальной. Вместе с четырьмя альпинистами до восхождения я прошел 300 км вглубь пустыни Атакама. Никого вокруг. И неожиданное для этих мест количество снега. Гора вся была в снегу. Он как вата. Поэтому проваливались по пояс, что сильно затрудняло восхождение», — сказал Богатырев.

По его словам, в целом спортивное восхождение прошло по плану с хорошим результатом. За две ночи и три дня альпинисты покорили высоту почтив 7 тыс. метров. Однако члены экспедиции едва не остались без воды, которая необходима для организма на больших высотах.