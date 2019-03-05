Альпинист из Адыгеи покорил действующий вулкан в Чили

Адыгея

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Альпинист из Адыгеи Максим Богатырев в конце февраля поднялся на вулкан Льюльяйльяко, который расположен на границе Аргентины и Чили

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Это второй по высоте действующий вулкан в мире. Его высота составляет 6 тыс. 739 метров. Вокруг Льюльяйльяко — труднодоступная местность. Последние извержения вулкана зафиксировали в 1854, 1866 и 1877 годах.

Путешественник рассказал порталу Юга.ру, что вокруг вершины со времен противостояния Чили и Аргентины находятся минные поля.

«Именно эта сложность и привлекла меня. Теперь я понимаю, что вся экспедиция была уникальной. Вместе с четырьмя альпинистами до восхождения я прошел 300 км вглубь пустыни Атакама. Никого вокруг. И неожиданное для этих мест количество снега. Гора вся была в снегу. Он как вата. Поэтому проваливались по пояс, что сильно затрудняло восхождение», — сказал Богатырев.

По его словам, в целом спортивное восхождение прошло по плану с хорошим результатом. За две ночи и три дня альпинисты покорили высоту почтив 7 тыс. метров. Однако члены экспедиции едва не остались без воды, которая необходима для организма на больших высотах.

© Фото Максима Богатырева, Юга.ру
© Фото Максима Богатырева, Юга.ру
© Фото Максима Богатырева, Юга.ру
© Фото Максима Богатырева, Юга.ру

«Мы забыли зажигалки для разжигания примусов. Была одна, но она плохо работала. Иногда до получаса стирали пальцы — пытались разжечь огонь. Потом у нас сломался примус. Вдобавок к этому непогода. На высоте 6 тыс. метров ночью я проснулся от того, что был весь в снегу. Сильный ветер закидывал снег в палатку. Пришлось частично ее замять, подтянув тент под бока палатки. Так всю ночь боролись с ветром и снегом. Его несло с такой скоростью, что он проникал всюду», — пояснил альпинист.

Богатырев отметил, что намерен пройти большое патагонское плато. Это одно из мощных материковых горных оледенений в мире, если не считать Антарктиду. После этого путешественник собирается совершить большую экспедицию в Амазонку на поиски подземного города индейцев-шуар.

Как сообщали Юга.ру, первый этап похода в поисках древнего города инков путешественник совершил в прошлом году. Местные жители рассказали Богатыреву, что от известного подземного города, в котором было собрано все золото империи инков, на поверхности земли осталось стена. При этом есть несколько входов в город. По словам жителей, один из них доступен для любого путешественника, а астральный вход возле водопада — для особенных людей.

Богатрыев в 2012 году покорил высочайший на планете потухший вулкан Охос дель Саладо. Вулкан находится в Южной Америке, на границе Аргентины и Чили. Его высота 6 тыс. 893 метра.

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