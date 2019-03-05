Альпинист из Адыгеи покорил действующий вулкан в Чили
Альпинист из Адыгеи Максим Богатырев в конце февраля поднялся на вулкан Льюльяйльяко, который расположен на границе Аргентины и Чили
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Это второй по высоте действующий вулкан в мире. Его высота составляет 6 тыс. 739 метров. Вокруг Льюльяйльяко — труднодоступная местность. Последние извержения вулкана зафиксировали в 1854, 1866 и 1877 годах.
Путешественник рассказал порталу Юга.ру, что вокруг вершины со времен противостояния Чили и Аргентины находятся минные поля.
«Именно эта сложность и привлекла меня. Теперь я понимаю, что вся экспедиция была уникальной. Вместе с четырьмя альпинистами до восхождения я прошел 300 км вглубь пустыни Атакама. Никого вокруг. И неожиданное для этих мест количество снега. Гора вся была в снегу. Он как вата. Поэтому проваливались по пояс, что сильно затрудняло восхождение», — сказал Богатырев.
По его словам, в целом спортивное восхождение прошло по плану с хорошим результатом. За две ночи и три дня альпинисты покорили высоту почтив 7 тыс. метров. Однако члены экспедиции едва не остались без воды, которая необходима для организма на больших высотах.
«Мы забыли зажигалки для разжигания примусов. Была одна, но она плохо работала. Иногда до получаса стирали пальцы — пытались разжечь огонь. Потом у нас сломался примус. Вдобавок к этому непогода. На высоте 6 тыс. метров ночью я проснулся от того, что был весь в снегу. Сильный ветер закидывал снег в палатку. Пришлось частично ее замять, подтянув тент под бока палатки. Так всю ночь боролись с ветром и снегом. Его несло с такой скоростью, что он проникал всюду», — пояснил альпинист.
Богатырев отметил, что намерен пройти большое патагонское плато. Это одно из мощных материковых горных оледенений в мире, если не считать Антарктиду. После этого путешественник собирается совершить большую экспедицию в Амазонку на поиски подземного города индейцев-шуар.
Как сообщали Юга.ру, первый этап похода в поисках древнего города инков путешественник совершил в прошлом году. Местные жители рассказали Богатыреву, что от известного подземного города, в котором было собрано все золото империи инков, на поверхности земли осталось стена. При этом есть несколько входов в город. По словам жителей, один из них доступен для любого путешественника, а астральный вход возле водопада — для особенных людей.
Богатрыев в 2012 году покорил высочайший на планете потухший вулкан Охос дель Саладо. Вулкан находится в Южной Америке, на границе Аргентины и Чили. Его высота 6 тыс. 893 метра.
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