Tele2 запустила платформу для киберспорта Cyberhero
Оператор мобильной связи Tele2 первым на российском телеком-рынке запустил платформу для геймеров
Площадка Cyberhero создана как турнирная, там пользователи могут монетизировать геймерские навыки. Игроки могут устраивать стримы своих игр, смотреть трансляции других игроков и участвовать в турнирах с призовым фондом. Еженедельно на Cyberhero проходят минимум два турнира с фондом от 5 тыс. рублей. Пилотная версия портала заработала летом 2018 года, число посетителей каждый месяц увеличивалось на 25%. Скоро оператор планирует запустить мобильное приложение Cyberhero.
Сервисом могут пользоваться не только абоненты Tele2. Трансляции игр в хорошем качестве может смотреть любой пользователь, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется. По подписке и при выполнении условий по количеству трансляций клиенты оператора получают доступ к неограниченному вещанию в FULL HD.
По данным NewZoo, в 2018 году Россия заняла третье место по размеру аудитории киберспортивных трансляций — 22 млн человек. Tele2 видит в создании Cyberhero большой потенциал.
Читайте также:
«Далекие от гейминга люди полагают, что у этого направления мало общего со спортом. Мы считаем иначе: здесь есть дух соперничества, драйв, желание побеждать и стремление зрителя наблюдать за игрой. Направление не только идеально вписывается в философию "других правил" Tele2, но и заманчиво перспективами. Отчеты аналитиков показывают, что аудитория киберспорта огромна. Мы первыми на российском рынке запускаем платформу, которая совмещает стриминг и турниры. И как хорошую киберплощадку, ее отличает возможность для игроков здесь зарабатывать. Мы создавали сервис так, чтобы он был ориентирован на геймерское сообщество в целом. Поэтому наша платформа доступна всем любителям киберспорта — вне зависимости от того, являются ли они абонентами Tele2», — цитирует директора по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олега Решетина пресс-служба компании.
Как сообщали Юга.ру, киберспорт официально признали спортом в России в 2016 году. В 2017 году в Казани состоялся турнир РФПЛ по киберфутболу.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.