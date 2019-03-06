Tele2 запустила платформу для киберспорта Cyberhero

Оператор мобильной связи Tele2 первым на российском телеком-рынке запустил платформу для геймеров

Площадка Cyberhero создана как турнирная, там пользователи могут монетизировать геймерские навыки. Игроки могут устраивать стримы своих игр, смотреть трансляции других игроков и участвовать в турнирах с призовым фондом. Еженедельно на Cyberhero проходят минимум два турнира с фондом от 5 тыс. рублей. Пилотная версия портала заработала летом 2018 года, число посетителей каждый месяц увеличивалось на 25%. Скоро оператор планирует запустить мобильное приложение Cyberhero.

Сервисом могут пользоваться не только абоненты Tele2. Трансляции игр в хорошем качестве может смотреть любой пользователь, а для абонентов Tele2 трафик обнуляется. По подписке и при выполнении условий по количеству трансляций клиенты оператора получают доступ к неограниченному вещанию в FULL HD.