В Краснодаре изменят схему движения на 30 перекрестках, на 8 из них — в 2019 году
Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал, какие изменения произойдут в транспортной инфраструктуре города
Читайте также:
На ежегодном отчете глава города рассказал о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, которую составила Высшая школа экономики. Она состоит из трех блоков: развитие транспортной инфраструктуры, общественного транспорта и организация дорожного движения.
Мэр подчеркнул, что программа не про постройку развязок стоимостью в несколько миллиардов, а про изменение движения и перестройку загруженных городских узлов.
Первышов сказал, что в планах изменить движение на 30 сложных участках — по каждому эффективность повысится от 40 до 90%. После изменений там, где проезжает 500 автомобилей в час, сможет проехать 1 тыс. машин.
Восемь предложений собираются реализовать в 2019 году. Мэр назвал несколько из них: пересечение Дзержинского и Стахановской, Ставропольской и Старокубанской, Дзержинского и Кореновской.
Как сообщали Юга.ру, в 2014 году на перекрестке улиц Старокубанской и Ставропольской собирались построить многоуровневую развязку. Проект оценили в 6,5 млрд рублей. Строительство не началось в установленный срок, в начале 2015 года прежний мэр города Владимир Евланов сказал, что проект не утвержден. В ноябре 2015 года строительство отложили на неопределенный срок из-за отсутствия финансирования.
К теме развязки вернулись в 2016 году — губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил найти на нее деньги, а в 2017 году власти окончательно отказались от идеи строительства, сочтя проект дорогим и неэффективным.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.