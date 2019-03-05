В Краснодаре изменят схему движения на 30 перекрестках, на 8 из них — в 2019 году

Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 марта рассказал, какие изменения произойдут в транспортной инфраструктуре города

На ежегодном отчете глава города рассказал о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, которую составила Высшая школа экономики. Она состоит из трех блоков: развитие транспортной инфраструктуры, общественного транспорта и организация дорожного движения.

Мэр подчеркнул, что программа не про постройку развязок стоимостью в несколько миллиардов, а про изменение движения и перестройку загруженных городских узлов.

Первышов сказал, что в планах изменить движение на 30 сложных участках — по каждому эффективность повысится от 40 до 90%. После изменений там, где проезжает 500 автомобилей в час, сможет проехать 1 тыс. машин.

Восемь предложений собираются реализовать в 2019 году. Мэр назвал несколько из них: пересечение Дзержинского и Стахановской, Ставропольской и Старокубанской, Дзержинского и Кореновской.