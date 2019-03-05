В технопарке «Кванториум» в Астрахани провели урок кибербезопасности

Компания «Ростелеком» провела урок по кибербезопасности для 80 школьников в технопарке «Кванториум» в Астрахани

Эксперт компании Алексей Романов рассказал учащимся о правилах поведения в интернете, грамотном использовании персональных данных, соблюдении конфиденциальности, социальной инженерии, вирусах, фишинговых и DDos-атаках.

На уроке по кибербезопасности дети в интерактивной форме предлагали свои варианты ответов для решения конфликтных ситуаций в сети. Активные участники получили подарки.

«Важно обезопасить молодое поколение от негативного контента. Для этого "Ростелеком" создал сервис "Контент-фильтрация"», — рассказал исполняющий обязанности директора Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Шутов.

Он пояснил, что при обнаружении ресурсов, запрещенных несовершеннолетним пользователям, сервис блокирует доступ к ним. Шутов добавил, что компания поддерживает образовательные проекты, направленные на привлечение внимания школьников к современным информационным технологиям.

В конце урока представители организации рассказали о новом онлайн-сервисе дистанционного обучения «Ростелеком Лицей». С помощью него ученики смогут получить больше информации по школьным предметам, а также узнать о высших учебных заведениях для поступления, сообщили в департаменте внешних коммуникаций макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».

Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года «Ростелеком» представил мобильное приложение для родителей «Где мои дети».