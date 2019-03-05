Архитектурно-строительная выставка YugBuild прошла в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодаре в начале марта завершилась 29-я архитектурно-строительная выставка «YugBuild — 2019», в которой приняли участие более 300 компаний из разных стран

YugBuild проходил с 27 февраля по 2 марта в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг», выставку посетили около 10 тыс. человек.

Компания КНАУФ, которая выпускает более 150 видов продукции для строительных и отделочных работ, выступила генеральным партнером мероприятия и приняла участие в экспозиционной, демонстрационной и деловой программах.

«В 2019 году компания КНАУФ участвует в выставке «YugBuild» в 21-й раз. Сегодня она остается одной из немногих крупнейших региональных выставок, в которых мы принимаем участие. Это подчеркивает значимость YugBuild для нашей работы на юге России, коммуникации с нашими клиентами и партнерами: строителями, архитектурным сообществом, дистрибьюторами», — сказал директор Южной сбытовой дирекции — филиала ООО «КНАУФ Гипс» в Краснодаре Сергей Бондаренко.

Во время выставки на стенде КНАУФ проходили мастер-классы по заделке стыков гипсокартонных листов с наглядной демонстрацией их качественных характеристик и высокой прочности, для чего испытатели пытались сломать их на специальном оборудовании. Также на стенде представили линейку сухих смесей КНАУФ в новой упаковке. Мастера и бригадиры смогли познакомиться с программой лояльности — клубом профессионалов K.Profi.

На выставке YugBuild обсудили реновацию российских городов, которая сейчас актуальна в федеральном масштабе. Практику реновации российских и зарубежных городов обсудили ведущие архитекторы в рамках международного архитектурного конгресса «Реновация. Новый взгляд», организованного департаментом архитектуры и градостроительства Краснодарского края.

Группа КНАУФ — международная компания, которая с 1993 года занимается инвестиционной деятельностью в России и странах СНГ. Компания является одним из крупнейших в мире производителей строительных отделочных материалов.

Кубань является одним из ключевых регионов для КНАУФ, отметили с пресс-службе компании. В поселке Псебай Мостовского района работает предприятие «КНАУФ Гипс Кубань» с полным производственным циклом — от добычи природного гипсового камня до производства готовой продукции, поставляемой в южные регионы России и на экспорт — это гипсокартонные листы, металлические профили, сухие строительные смеси.

«На предприятии "КНАУФ Гипс Кубань" сейчас реализуется масштабная программа по модернизации производства, что позволит в том числе выпускать востребованные строителями малые форматы гипсокартонных листов», — рассказал технический директор «КНАУФ Гипс Кубань» Дмитрий Колонистов.

Подробную информацию о компании КНАУФ можно найти на сайте knauf.ru.

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