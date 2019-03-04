«Роза Хутор» запустила бронирование летних туров на 2019 год

В онлайн-магазине курорта «Роза Хутор» 4 марта стартовало раннее бронирование туров на лето 2019 года

В онлайн-магазине можно забронировать пакетный тур «Лето на Роза Хутор» и купить детскую путевку в международный лагерь «Rosa One! Camp» — в этом году он пройдет во второй раз. Открыто бронирование 14 гостиниц разных категорий, комплекса апартаментов Valset от Azimut.

Летом 2019 года туристам представят новинку — летние санки родельбан , максимальная скорость разгона которых достигает 40 м/с. Стартовая точка будет рядом со зданием «Роза Приют» в Горной Олимпийской деревне. На маршруте будет три круга, а датчик сближения исключит вероятность столкновения.

Кроме того, на высоте 2,3 тыс. метров над уровнем моря появятся подвесные качели . Аттракцион откроют в мае-июне, на нем уже прошли первые тесты.

На склоне средней части хребта Аибга откроют этно-хутор «Шишин двор» на высоте 1,1 тыс. метров. Там будет козья ферма, частная сыроварня, экскурсионное бюро. Гости курорта смогут отправиться в экскурсии с проводниками в горы, обедами с фермерскими деликатесами и купанием в озерной воде.

Посещение парка «Менделиха» с семью водопадами включили в пакетное предложение «Лето на Роза Хутор». Тур длится от 3 до 14 дней. В каждом пакете будет несколько активностей на курорте и трансфер до собственного пляжа «Роза Хутор» на Черном море. Спецпредложение будет действовать с 1 июня до 30 сентября.

В летний лагерь «Rosa One! Camp» на «Роза Хутор» смогут поехать дети в возрасте с 9 до 17 лет. В программе: пешие прогулки и походы, игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты — «Тропа здоровья», «Тропа Чемпионов», каскад водопадов «Менделиха», «Йети Парк». Все образовательные программы в лагере проходят в формате edutainment (обучение в игровой форме).

В базовую стоимость путевки входит проживание в отеле Rosa Village, развлекательная программа, приглашенные спикеры из Московской школы управления «Сколково», походы в горы, экскурсионная программа, четырехразовое питание, групповой трансфер из аэропорта до курорта и обратно, медицинская страховка, интернет в номере.

Лагерь находится на закрытой охраняемой территории. К базовому пакету можно дополнительно выбрать шесть модулей по направлениям: предпринимательство, английский язык, танцы, программирование, робототехника, вокал.

С 16 по 18 августа на высоте 960 метров пройдет LiveFest Summer'19 .

«При подготовке предложений для нового летнего сезона мы уделили особое внимание организации комфортного и интересного семейного отдыха на курорте. Готовится открытие родельбана — захватывающего аттракциона, который на Красной Поляне нигде больше не представлен. Сформировано пакетное предложение "Лето на Роза Хутор" с выгодными условиями для всей семьи, разработана новая программа международного лагеря для детей и подростков по стандартам самых современных образовательных методик. Специально для удобства родителей на территории курорта работают три детских клуба, где дети смогут с пользой провести время под присмотром профессиональных педагогов и воспитателей», — прокомментировал заместитель гендиректора по маркетингу и продажам курорта Антон Ставенко.

Он добавил, что летом 2019 года на курорте ожидается прирост семейной аудитории.