«Роза Хутор» запустила бронирование летних туров на 2019 год
В онлайн-магазине курорта «Роза Хутор» 4 марта стартовало раннее бронирование туров на лето 2019 года
В онлайн-магазине можно забронировать пакетный тур «Лето на Роза Хутор» и купить детскую путевку в международный лагерь «Rosa One! Camp» — в этом году он пройдет во второй раз. Открыто бронирование 14 гостиниц разных категорий, комплекса апартаментов Valset от Azimut.
Летом 2019 года туристам представят новинку — летние санки родельбан, максимальная скорость разгона которых достигает 40 м/с. Стартовая точка будет рядом со зданием «Роза Приют» в Горной Олимпийской деревне. На маршруте будет три круга, а датчик сближения исключит вероятность столкновения.
Кроме того, на высоте 2,3 тыс. метров над уровнем моря появятся подвесные качели. Аттракцион откроют в мае-июне, на нем уже прошли первые тесты.
На склоне средней части хребта Аибга откроют этно-хутор «Шишин двор» на высоте 1,1 тыс. метров. Там будет козья ферма, частная сыроварня, экскурсионное бюро. Гости курорта смогут отправиться в экскурсии с проводниками в горы, обедами с фермерскими деликатесами и купанием в озерной воде.
Посещение парка «Менделиха» с семью водопадами включили в пакетное предложение «Лето на Роза Хутор». Тур длится от 3 до 14 дней. В каждом пакете будет несколько активностей на курорте и трансфер до собственного пляжа «Роза Хутор» на Черном море. Спецпредложение будет действовать с 1 июня до 30 сентября.
В летний лагерь «Rosa One! Camp» на «Роза Хутор» смогут поехать дети в возрасте с 9 до 17 лет. В программе: пешие прогулки и походы, игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты — «Тропа здоровья», «Тропа Чемпионов», каскад водопадов «Менделиха», «Йети Парк». Все образовательные программы в лагере проходят в формате edutainment (обучение в игровой форме).
В базовую стоимость путевки входит проживание в отеле Rosa Village, развлекательная программа, приглашенные спикеры из Московской школы управления «Сколково», походы в горы, экскурсионная программа, четырехразовое питание, групповой трансфер из аэропорта до курорта и обратно, медицинская страховка, интернет в номере.
Лагерь находится на закрытой охраняемой территории. К базовому пакету можно дополнительно выбрать шесть модулей по направлениям: предпринимательство, английский язык, танцы, программирование, робототехника, вокал.
С 16 по 18 августа на высоте 960 метров пройдет LiveFest Summer'19.
«При подготовке предложений для нового летнего сезона мы уделили особое внимание организации комфортного и интересного семейного отдыха на курорте. Готовится открытие родельбана — захватывающего аттракциона, который на Красной Поляне нигде больше не представлен. Сформировано пакетное предложение "Лето на Роза Хутор" с выгодными условиями для всей семьи, разработана новая программа международного лагеря для детей и подростков по стандартам самых современных образовательных методик. Специально для удобства родителей на территории курорта работают три детских клуба, где дети смогут с пользой провести время под присмотром профессиональных педагогов и воспитателей», — прокомментировал заместитель гендиректора по маркетингу и продажам курорта Антон Ставенко.
Он добавил, что летом 2019 года на курорте ожидается прирост семейной аудитории.
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