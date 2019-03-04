На Кубани машина насмерть сбила мужчину, который шел по трассе

Краснодарский край

Распечатать

В Кавказском районе вечером 3 марта пешеход погиб под колесами автомобиля

Авария произошла около 21:00 на трассе станица Тбилисская — Кропоткин. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате пешеход погиб. Водитель машины получил травмы, ему назначили лечение.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 27 февраля в Краснодаре на улице Суворова иномарка сбила 14-летнего подростка, который перебегал дорогу.

ГИБДД ДТП Кавказский район смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Военный погиб на фрегате «Адмирал Григорович» в Севастополе
Выяснилось, что по вине врача из Новокубанска умер еще один пациент
В тисо-самшитовой роще Сочи еноты не впали в спячку и стали попрошайничать у экскурсантов
В Чечне появится женское такси
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
На Кубани машина насмерть сбила мужчину, который шел по трассе

Лента новостей

Статьи

Масленица 2019 в Краснодаре: какие блины можно поесть в 17 заведениях города

Статьи

Спектакль «Служанки» Романа Виктюка, поэтические чтения Солы Моновой

И другие события недели в Краснодаре

В Чечне появится женское такси

В республике представили проект женского такси «Мехкари»

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале