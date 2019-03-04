На Кубани машина насмерть сбила мужчину, который шел по трассе

В Кавказском районе вечером 3 марта пешеход погиб под колесами автомобиля

Авария произошла около 21:00 на трассе станица Тбилисская — Кропоткин. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов.

В результате пешеход погиб. Водитель машины получил травмы, ему назначили лечение.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.