На Кубани машина насмерть сбила мужчину, который шел по трассе
В Кавказском районе вечером 3 марта пешеход погиб под колесами автомобиля
Авария произошла около 21:00 на трассе станица Тбилисская — Кропоткин. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lada Priora сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов.
В результате пешеход погиб. Водитель машины получил травмы, ему назначили лечение.
Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 27 февраля в Краснодаре на улице Суворова иномарка сбила 14-летнего подростка, который перебегал дорогу.
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