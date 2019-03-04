Кубанский социально-экономический институт лишили аккредитации

Рособрнадзор 27 февраля отказал Кубанскому социально-экономическому институту (КСЭИ) в аккредитации по одной из специальностей

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 27 февраля опубликовала приказ, согласно которому Кубанскому социально-экономическому институту отказали в государственной аккредитации по специальности «техногенная безопасность и природообустройство».

Без госаккредитации вуз сможет учить студентов и выдавать собственные дипломы, однако он лишен права выдавать дипломы образца Минобрнауки РФ и предоставлять отсрочку от армии.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Рособрнадзор уже частично забирал аккредитацию у КСЭИ по четырем специальностям, в том числе по нынешней.

В августе 2018 года аккредитации лишился Краснодарский муниципальный институт высшего сестринского образования. Там не смогут выдавать дипломы гособразца о среднем профессиональном образовании по специальностям «клиническая медицина» и «сестринское дело», дипломы бакалавров по сестринскому делу, а также специалистов по психологическим наукам.