В Ставрополе открылся самый большой в городе детский сад
В Ставрополе в 2019 году открылся детский сад — ясли «Семицветик» на 300 мест
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» за восемь с половиной месяцев построила самый большой детский сад в городе — «Семицветик». Он рассчитан на 300 мест, половина из них — для детей до трех лет.
На открытии присутствовали министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
В детском саду работают 16 групп, половина из них — ясельные. Каждая группа рассчитана на 18-20 детей. Групповые комнаты, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и пищеблок оснастили с учетом передовых образовательных стандартов.
«Есть один важный и очень приятный момент: вокруг этого детского сада нет ни одного дома. У нас наконец-то поменялось отношение к застройке. Чтобы вначале была инфраструктура, дорога, садик, музей, чтобы микрорайон развивался. А потом уже построим дома», — отметил губернатор Ставрополья.
Дети и воспитатели подготовили для гостей праздничный концерт. Символический ключ от детского сада ребятам передал гендиректор ЮСИ Юрий Иванов.
«Строители группы компаний "ЮгСтройИнвест" очень старались, все работы выполнили качественно, с душой и в срок, — сказал Иванов. — Традиционно мы берем над этим детским садиком шефство, как и над всеми социальными объектами, которые мы построили».
Воспитанники старших групп подарили гостям обереги, сделанные своими руками. После этого посетители осмотрели физкультурный зал, ясельные группы и оценили оснащение: кровати с защитным бортиком, столики-трансформеры, пеленальные столики, развивающий манеж.
«ЮгСтройИнвест» собирается присматривать за детским садом и оказывать всестороннюю помощь, рассказали в пресс-службе компании.
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