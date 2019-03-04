В Ставрополе открылся самый большой в городе детский сад

В Ставрополе в 2019 году открылся детский сад — ясли «Семицветик» на 300 мест

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» за восемь с половиной месяцев построила самый большой детский сад в городе — «Семицветик». Он рассчитан на 300 мест, половина из них — для детей до трех лет. На открытии присутствовали министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

В детском саду работают 16 групп, половина из них — ясельные. Каждая группа рассчитана на 18-20 детей. Групповые комнаты, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и пищеблок оснастили с учетом передовых образовательных стандартов. «Есть один важный и очень приятный момент: вокруг этого детского сада нет ни одного дома. У нас наконец-то поменялось отношение к застройке. Чтобы вначале была инфраструктура, дорога, садик, музей, чтобы микрорайон развивался. А потом уже построим дома», — отметил губернатор Ставрополья.

Дети и воспитатели подготовили для гостей праздничный концерт. Символический ключ от детского сада ребятам передал гендиректор ЮСИ Юрий Иванов.